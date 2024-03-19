В адміністрації президента США прокоментували чергове переобрання Владіміра Путіна на "виборах" президента Росії, на яких він нібито набрав рекордні 87,28% голосів виборців.

Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.

За його словами, результати виборів не були непередбачуваними, оскільки Путін закрив політичний простір та ув'язнив політичних суперників, деякі з яких трагічно загинули. Втім, "реальність така, що Путін є президентом РФ", - сказав Салліван на брифінгу.

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"Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій РФ, під час інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента і РФ під його керівництвом. І ми будемо продовжувати мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів", — сказав посадовець Білого дому.

Нагадаємо, Kyiv Post зібрав реакцію лідерів держав Європейського союзу на "перемогу" Владіміра Путіна на чергових псевдовиборах у Росії.