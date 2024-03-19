Європейський Союз готує законодавство, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських суверенних активів уже в липні, пише Bloomberg, у розпорядженні якого опинилися проєкти відповідних документів.

Пропозиції, які мають підтримати всі держави-члени ЄС, передбачають застосування податку на несподіваний прибуток, отриманий від продажу відчужених російських активів, для спрямування приблизно 3 млрд євро на рік на фінансування постачання озброєнь Україні та стимулювання її оборонної промисловості.

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Згідно з пропозицією ЄС, частка прибутків, отриманих після 15 лютого, яку ще не визначено, буде перераховуватися в ЄС двічі на рік до скасування санкцій проти РФ.

Кошти спочатку будуть надходити до Європейського фонду миру, створеного для фінансування закупівлі зброї для Києва.

Передбачається, що спрямування надходжень від податку дозволить отримати до 3 мільярдів євро на рік для України. Частина прибутку має покрити витрати на управління активами і "впоратися з будь-якими ризиками, включно з можливими заходами у відповідь із боку Росії".

Відомо, що лідери ЄС мають обговорити ці пропозиції під час зустрічі в Брюсселі цього тижня.

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Bloomberg нагадує, що до 260 мільярдів євро активів російського центрального банку, головним чином у формі цінних паперів і готівки, були заморожені країнами G-7, ЄС і Австралією, і більше двох третин із них заблоковано в ЄС.

Надання фінансової допомоги Україні зараз критично важливе, оскільки Україна стикнулася з нестачею снарядів, а близько 60 мільярдів доларів США досі заблоковані в Конгресі.

Bloomberg також нагадує, що адміністрація Байдена вимагає від союзників по G-7, щоб вони конфіскували всі заморожені активи, і хоче побачити прогрес до саміту лідерів у червні.