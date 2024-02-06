Українські військовослужбовці з початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.

Про це інформує Стратком Збройних сил України в Telegram.

"Близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ Україна вивела з ладу за час широкомасштабного вторгнення", - сказано у повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ вказує, що українські сили вивели з ладу 24 російських кораблі та один підводний човен. За інформацією з відкритих джерел, станом на початок широкомасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ налічував 74 бойових корабля.

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Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що робота Чорноморського флоту РФ наразі якщо не паралізована, то дуже ускладнена.

Він зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєнні 80 кораблів, з яких 30-35 - це одиниці з серйозним озброєнням. Тобто великі десантні кораблі, підводні човни та мінні загороджувачі.

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"Тепер 25 знищеною. Ну це різних одиниць. І 15 зараз перебувають у ремонті", - констатував речник.