У Брюсселі на брифінгу речник Європейського Союзу Пітер Стано повідомив, що ЄС не зможе доставити в Україну мільйон снарядів до кінця березня, як обіцяли раніше.

Однак Євросоюз зможе поставити у цей час лише половину заявленої кількості, але виконає свій намір надати Україні мільйон снарядів до кінця 2024 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора про це докладно за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ говорив Високий представник ЄС Жозеп Боррель. Хочу нагадати, що політична мета все ще залишається чинною. Ми доставимо один мільйон одиниць артилерійських боєприпасів цього року, Наприкінці березня це буде близько півмільйона снарядів», - сказав Стано.

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Речник зауважив, що ці цифри варто сприймати в контексті усього, що країни-члени ЄС зараз роблять для підтримки України.

Ця ініціатива з поставки боєприпасів, та визначена мета щодо постачання 1 мільйона снарядів, були узвалені країнами-членами у дуже конкретній ситуації у березні минулого року. Але ця ініціатива реалізується поряд із іншими заходами допомоги для України та постачання для неї зброї й військового обладнання.

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«Ця робота здійснюється із наданням компенсацій в рамках Європейського фонду миру, або окремими країнами-членами на двосторонній основі. Йдеться не лише про артилерійські снаряди. Варто говорити також про дрони, системи протиповітряного захисту, і навіть бойові літаки. Це стосується усього, що мають країни-члени, і чим можуть поділитися з Україною, щоб вона могла захистити себе проти злочинної російської агресії», - додав Стано.

Раніше ми писали, що Єврокомісія виділила 500 млн євро для збільшення та пришвидшення виробництва боєприпасів. Це дозволить наростити обсяги виробництва до 2 мільйонів снарядів на рік та замовити боєприпаси для потреб України.