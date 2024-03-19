КМДА запустила у цифровому додатку "Київ Цифровий" соціальну кампанію, поликану нагадати киянам про небезпеку повітряних тривог із закликом до людей користуватися укриттями.
«Багато людей ігнорують повітряні тривоги, чим наражають себе на небезпеку. Не грайте в російську рулетку — користуйтесь укриттями», повідомили в Київ Цифровий.
Мапа укриттів доступна в застосунку та працює навіть за відсутності інтернету.
Як користуватися:
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- Відкрийте застосунок Київ Цифровий
- Перейдіть до меню "Більше сервісів"
- Оберіть розділ "Безпека"
- Знайдіть "Мапа незламності".
Зазначимо, наразі історія тривог свідчить, що понад 1000 разів лунали сирени, а небезпека тривала 1170 годин.
Раніше ми писали, що 12 березня у Києві пролунала тисячна повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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