КМДА запустила у цифровому додатку "Київ Цифровий" соціальну кампанію, поликану нагадати киянам про небезпеку повітряних тривог із закликом до людей користуватися укриттями.

«Багато людей ігнорують повітряні тривоги, чим наражають себе на небезпеку. Не грайте в російську рулетку — користуйтесь укриттями», повідомили в Київ Цифровий.

Мапа укриттів доступна в застосунку та працює навіть за відсутності інтернету.

Як користуватися:

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