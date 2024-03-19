Служба безпеки України повідомила про підозру депутатці Держдуми РФ Яні Лантратовій та її спільниці Інні Варламовій – дружині голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова, які вивезли з Херсона в Росію двох українських дітей.

У повідомленні зазначається, що фігурантки входять до близького оточення російського президента Владіміра Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово окупованої території України.

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За даними слідства, у період тимчасової окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини - новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

«Щоб «оглянути» дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом «офіційного візиту» представниць країни-агресора. Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви нібито для оздоровлення в російських медустановах. Насправді, як встановило слідство, депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання», - зазначили у СБУ.

Після звільнення Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до РФ із підписами Лантратової та Варламової.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, примусове індивідуальне чи масове переселення або депортація осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

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Раніше ми писали, що Служба безпеки зібрала докази на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка закликала росіян захопити всю Україну.