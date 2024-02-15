Співачці та екснардепці Таїсії Повалій повідомили про заочну підозру. Вона закликала захопити всю територію України, повідомляє Служба безпеки України.



Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадниця виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала політику Кремля.

Зокрема, під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала росіян захопити всю територію України.

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Також Повалій намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Крім того, у вересні 2023 року співачка виступила на пропагандистському концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку армії РФ та героїзувала їхню участь у війні проти України.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ. СБУ заочно повідомила Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Advertisement

Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.



Варто нагадати, що СБУ підозрює екснардепа в розкраданні нафтопродуктів на понад 1 млрд гривень.



Раніше ми писали про те, що Нестору Шуфричу оголосили про підозру у фінансуванні Росгвардії.