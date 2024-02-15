Співачці та екснардепці Таїсії Повалій повідомили про заочну підозру. Вона закликала захопити всю територію України, повідомляє Служба безпеки України.
Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну зрадниця виїхала до країни-агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала політику Кремля.
Зокрема, під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала росіян захопити всю територію України.
Також Повалій намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.
Крім того, у вересні 2023 року співачка виступила на пропагандистському концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилась на підтримку армії РФ та героїзувала їхню участь у війні проти України.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь РФ. СБУ заочно повідомила Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
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ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
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ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).Advertisement
Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.
Варто нагадати, що СБУ підозрює екснардепа в розкраданні нафтопродуктів на понад 1 млрд гривень.
Раніше ми писали про те, що Нестору Шуфричу оголосили про підозру у фінансуванні Росгвардії.
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