Влада РФ заборонила своїм військовим розмовляти з місцевими на тимчасово окупованих територіях України, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що причиною рішення стала велика кількість інформації, яку місцеві передають Силам оборони України, а з цим й посилення недовіри окупантів до місцевих.

Відтак всі частини, які розміщені на тимчасово окупованих територіях отримали інструкцію не розмовляти зайвий раз з цивільним населенням.

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“Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на цій землі. Таким чином всі його рухи все одно стануть відомі й розплата прийде до кожного”, - акцентують у ЦНС.

Також на ТОТ України росіяни активно проводять заходи підготовки молоді до військової служби.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях проходять «вибори» під наглядом Росгвардії. Бійці Росгвардії охороняли так звані «виборчі комісії» та членів «виборчих комісій».