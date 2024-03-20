Російський Telegram-канал SHOT пише , що було чутно від двох до чотирьох гучних звуків вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

Про це в Telegram написав губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

У російському Енгельсі вночі 20 березня було чутно вибухи: влада повідомила про нібито збиття безпілотників.

"За попередніми даними, спрацювала система ППО. Жителі міста стверджують, що перед цим чули сирену. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає", - сказано в повідомленні.

Advertisement

Бусаргін написав о 4 ранку, що менш за як годину тому над Енгельсом було ліквідовано безпілотники.

"Система ППО спрацювала своєчасно та ефективно. Постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", - зауважив губернатор.

Водночас користувачі соцмереж наголошують, що в районі аеродрому після вибухів виникла пожежа та приїхали рятувальники.

Один із коментаторів написав, що живе зовсім поруч з аеродромом, наголосивши: "Один приліт був точно, решту (безпілотників) зеніткою збили. Потім з мигалками пожарки, швидка, поліція (приїхали). Сирена тривоги виє й досі, а на аеродромі щось вибухає, по ходу щось горить".

Advertisement

Міноборони РФ своєю чергою заявило, що засоби ППО знищили п'ять українських безпілотних літальних апаратів над Бєлгородською (1 БПЛА) та Саратовською (4 БПЛА) областями.

Kyiv Post звернувся по коментар з приводу ймовірної атаки до Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, однак на момент публікації все ще не отримав відповідь.

Оновлено. Пізніше джерела в українських спецслужбах підтвердили атаку українських безпілотників на російський Енгельс.

"Планова робота ГУР", - зауважив співрозмовник, але не став уточнювати деталі спецоперації.

На авіабазі в Енгельсі базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні. Повітряна відстань до аеродрому від кордонів України складає 614 км.

Advertisement

Нагадаємо, наприкінці 2022 року у Міністерстві оборони РФ заявили про вибух на аеродромі стратегічної авіації Енгельс, який стався через збиття українського безпілотника засобами ППО. У результаті загинули троє російських військовослужбовців.