Російські військові приділяють велику увагу маскуванню, щоб підвищити живучість армії після великих втрат, яких зазнали за роки війни Чорноморський флот та Повітряно-космічні війська РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Відсутність ефективного застосування маскування була однією з ключових оперативних невдач Росії на ранніх етапах вторгнення в Україну», – зазначили в британській розвідці.

Крм того, нині на російських авіабазах маскування здійснюється за допомогою макетів літаків і шин на їхніх крилах. На дев’яти російських авіабазах також є розфарбовані силуети планерів.

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Аналітики зазначили, що кораблі Чорноморського флоту фарбують чорним на носі та кормі, що, ймовірно, робить їх візуально меншими та менш привабливими цілями.

«Попри ці спроби маскування, російські літаки залишаються уразливими до збиття в повітрі, тоді як російські кораблі й досі уразливі до операцій у Чорному морі. Малоймовірно, що використання методів маскування призведе до суттєвого зменшення втрат», – підсумували в британському Міноборони.