Перешкоди руху автомобілів стали наслідком загальнонаціонального протесту фермерів. На своєрідній мапі протестів від ранку середи налічувалося вже 550 місць, де рух практично неможливий.

У всіх воєводствах Польщі зранку середи ускладнений рух, переважно на під’їзних дорогах до великих міст і швидкісних магістралях, повідомляє TVN24 .

Перші блокування руху розпочалися ще вночі.

Поліція закликає за можливості планувати поїздку заздалегідь, враховуючи альтернативні маршрути».

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Протест фермерів у Польщі. Контекст

Черговий загальнонаціональний страйк ініційований Національною радою Незалежної профспілки фермерів "Солідарність". Як відомо, польські фермери виступають проти Green Deal, імпорту агропродовольчої продукції з України, обмеження розведення тварин у Польщі та «драматичної ситуації» в сільському господарстві. Вони вимагають компенсації та підтримки фермерів.

Як і попередні протести, сьогоднішні акції відбуваються у формі перекриття доріг або уповільнення проїзду колон тракторів. Місцями протестувальники блокують передусім під’їзні дороги до провінційних міст і швидкісні траси.

Європейська зелена угода Green Deal містить багато змін до стандартів виготовлення продукції сільського господарства. Ці зміни мають на меті дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

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Головні з них стосуються зменшення викидів шкідливих речовин, зменшення використання добрив та засобів захисту рослин вдвічі.

Збитки для України від протестів польських фермерів

Масові протести польських фермерів стали серйозною проблемою для українського експорту до ЄС. Вже кілька місяців фермери разом із перевізниками фактично блокують рух на польсько-українському кордоні з боку України. Український експорт зерна до ЄС майже повністю заблокований.

Від цього Україна в умовах війни зазнає значних збитків. Лише за лютий цього року, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, Україна втратила 7,7 млрд грн митних платежів.