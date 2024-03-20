Шмигаль подякував Європейському Союзу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за неоціненну підтримку, що зміцнює економічну та фінансову стабільність України.

"Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility", - зазначив він.

Також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільної заяви із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі повідомив, що Україна у квітні отримає від ЄС другий транш у €1,5 млрд в межах Ukraine Facility.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава уряду наголосив,що Україна потребує підтримки з боку партнерів.

“Саме тому Україна надзвичайно вдячна Європейській комісії і особисто пані президентці за те, що ви відкрили так зване проміжне фінансування у розмірі 6 мільярдів євро, яке ми отримаємо двома траншами”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 27 лютого Європарламент ухвалив попередньо узгоджену версію документа, який впроваджує новий механізм підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на чотири роки. Наступного дня його остаточно схвалила Рада ЄС.

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Раніше ми писали, що Європейський Союз може розпочати виплати в межах програми Ukraine Facility на 50 млрд євро в березні.

Крім того, 8 березня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Україна гарантовано отримає перші два транші в межах Ukraine Faciility – 4,5 млрд євро у березні та 1,5 млрд євро у квітні, наступні ж будуть прив'язані до плану реформ.