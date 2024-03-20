Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Палата представників США прийняла резолюцію щодо викрадення Росією українських дітей.

Він зазначив, що у резолюції йдеться, зокрема, що Палата представників вважає уряд Росії під керівництвом Володимира Путіна відповідальним за протиправне й незаконне вивезення дітей з України. Такі дії офіційно найсуворіше засуджуються.

Проголошується також, що сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов'язанням РФ за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і саме по собі є геноцидом.

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Палата представників переконана, що Росія намагається знищити покоління українських дітей і таким чином підірвати можливість України виростити наступне покоління своїх громадян та лідерів, а також можливість відбудувати країну після неспровокованого російської війни, ціллю якої є знищення унікальної української мови, культури, історії й ідентичності.

Серед іншого, у резолюції констатується, що вторгнення Росії в Україну збільшило ризики потерпання дітей від торгівлі й експлуатації людей, дитячої праці, злочинів на ґрунті статі, голоду, моральних та фізичних травм, позбавлення освіти і прихистку, смерті.

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Очільник ОП подякував Палаті представників за підтримку.

«Bring Kids Back UA. Маємо повернути додому всіх, а росію – покарати за геноцид», – наголосив він.

Раніше ми писали, що у Білому домі засудили "переобрання" Володимира Путіна президентом на ще один термін.