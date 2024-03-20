У Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради асоціації ЄС-Україна високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що сума надходжень із заморожених активів Центробанку Росії може складати до 3 мільярдів євро на рік. До 90% з неї буде спрямовано на військову допомогу для України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Єврокомісія ухвалила спільні пропозиції для Регуляції (регуляторних правил – ред.) з імплементації цього рішення. Якщо, як я сподіваюся, Європейська рада ухвалить таке рішення, це дозволить розмістити 90% цих надходжень для Європейського фонду миру, на додаток до 5 мільярдів, щоб посилити військову допомогу для України. Решта 10% буде спрямована на потреби України у відбудові, а також для підтримки спроможностей української оборонної промисловості. Сума надходжень від цих прибутків складатиме близько 3 мільярдів євро на рік», - сказав Боррель.

Advertisement

Він нагадав, що наразі в європейських країнах заблоковані близько 350 мільярдів ресурсів Центробанку Росії, які були заморожені після початку російської агресії проти України. Вже кілька тижнів країни-члени обговорювали варіанти використання нарахувань на ці ресурси. Тобто, наразі йдеться про використання не самого заблокованого капіталу, а надходжень, які згенеровані цими активами через високу відсоткову ставку.

Advertisement

Пропозиції з використання надходжень від заморожених російських активів в інтересах військової підтримки України та для підтримки процесів її відновлення передані на розгляд національних урядів країн-членів ЄС.

Раніше ми писали, що Україна отримала перші 4,5 млрд євро в межах допомоги ЄС. Переказ першого траншу в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.