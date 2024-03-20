Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема зустріч команд і засідання Міжурядової комісії зі співробітництва, що мають відбутися в Делі найближчим часом.

Про це очільник країни повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський заявив про зацікавленість України в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, авіаційній галузі, торгівлі фармацевтичною і промисловою продукцією.

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Він додав, що Україна також вітатиме повернення індійських студентів до її закладів освіти.

Також Президент висловив Моді подяку за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, гуманітарну допомогу й активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників.

«Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії», – наголосив він.

Раніше ми писали, що Президент України обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС.