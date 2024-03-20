Сьогодні, 20 березня, посли Європейського Союзу не змогли схвалити рішення про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України ще на один рік. Це загрожує зірвати саміт, на якому лідери планують поновити обіцянки про політичну, військову та економічну підтримку України.

Про це повідомляє Politico.

У повідомленні йдеться, що европейські посли повинні були затвердити попередню угоду, укладену між інституціями протягом ночі. Однак декілька країн відмовилися, попросивши більше часу, щоб оцінити вплив угоди, повідомили два європейських дипломати і один посадовець ЄС.

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Зазаначається, що це небажаний поворот напередодні саміту ЄС у четвер, на якому лідери хочуть продемонструвати солідарність з Україною, яка протистоїть загарбницькій війні Росії, намагаючись при цьому не розлютити впливових виборців, зокрема фермерів, які можуть вплинути на результати європейських виборів у червні.

Компроміс, досягнутий між учасниками переговорів від Ради, Європарламенту та Єврокомісії, передбачає розширення лімітів на імпорт ще чотирьох сільськогосподарських продуктів і зобов'язує виконавчу владу ЄС діяти швидше у разі різкого зростання імпорту.

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Учасники переговорів з ЄС також вирішили не розширювати базовий період 2022-2023 років для розрахунку лімітів, охопивши ще й 2021 рік, коли імпорт з України до ЄС був значно нижчим. Проте це стало червоною лінією для Парижа, заявив у середу вранці міністр сільського господарства Франції Марк Фесно.

"Угода все ще не є такою, якою ми хотіли її бачити", – сказав Фесно. Він додав, що солідарність з Україною не повинна досягатися "ціною надмірної дестабілізації" європейських ринків.

Раніше у видання зазначали, що Франція приєдналася до Польщі, яка закликала до подальших обмежень на імпорт української продукції.

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Посли обговорять це питання на своїй черговій зустрічі наступного тижня. Попри те, що це рішення ускладнює процес, учасники переговорів все ще сподіваються, що заходи будуть узгоджені до закінчення терміну їх дії на початку червня.

Раніше ми писали, що 31 січня Єврокомісія запропонувала продовжити ще на рік дію так званих автономних торгівельних заходів для товарів, вироблених в Україні та Молдові, що означає продовження режиму лібералізації торгівлі між ЄС та цими країнами. Продовження безвізового режиму для українського експорту до ЄС ще на рік посилить захист для чутливих аграрних продуктів у ЄС.