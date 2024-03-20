Сьогодні Міністр фінансів України Сергій Марченко та Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоханнес Хан підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Зазначається, що метою програми є захист фінансових інтересів Європейського Союзу шляхом підтримки зусиль у боротьбі з шахрайством і корупцією, що впливають на бюджет ЄС, підтримка взаємодії між адміністративними органами держав-членів ЄС, забезпечення належного виконання законодавства з митних та сільськогосподарських питань.

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Таким чином, підписана Угода між Україною та ЄС сприятиме:

  • запобіганню та боротьбі з шахрайством, корупцією та будь-якою іншою незаконною діяльністю, що впливає на фінансові інтереси України та ЄС

  • покращенню процесів звітування про можливі порушення щодо коштів ЄС

  • реалізації інструментів оперативного обміну адміністративною інформацією між Україною та ЄС в митних та сільськогосподарських справах.

“Із кожним днем Україна стає все ближчою до членства в ЄС. Приєднання до Програми щодо боротьби із шахрайством є ще одним важливим кроком для зміцнення співпраці з Європейським Союзом, а також побудови надійних та прозорих відносин. Уряд України абсолютно відданий меті Програми та готовий посилювати співпрацю для запобігання будь-яких порушень, які шкодять фінансовим інтересам як ЄС, так і України”, — зазначив Сергій Марченко. 

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Раніше ми писали, що 18 березня, Україна і НАТО запровадили новий формат співпраці у сфері стратегічних комунікацій. Сторони започаткували роботу Комітету з питань стратегічних комунікацій у складі Ради Україна-НАТО.

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