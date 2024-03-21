Вночі та вранці 21 березня російські загарбники здійснилии 5 авіаударів і 12 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів (88 вибухів), 5 авіаударів (пуски КАБ з літаків тактичної авіації) прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по Білопільській громаді ворог бив із РСЗВ.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів і гранатометів та скинули КАБи з літаків тактичної авіації.

На територію Середино-Будської громади російські війська скинули дві міни, також був артобстріл.

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У Хотінській громаді зафіксований мінометний обстріл.

У Краснопільській громаді ворог скинув з БПЛА вибуховий пристрій.

Раніше ми писали, що вранці 21 березня російська армія завдала масованого ракетного удару по Києву. 

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