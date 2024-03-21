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Оновлено: У Харкові щонайменше п’ятеро загиблих в результаті влучання російської ракети в типографію
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Цієї весни і влітку Росія, ймовірно, скористається з нестачі зброї в Укаїни
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Доставка снарядів від Чехії розпочнеться в червні
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Два проукраїнські військові формування закликали губернатора Бєлгородської області евакуювати цивільних
Ракетний удар по Києву
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в результаті ранкового ракетного удару по Києву постраждало щонайменше 10 людей, двох госпіталізували. Сигнал тривоги пролунав посеред ночі. Невдовзі після цього столиця зазнала масованого ракетного удару.
Перед світанком журналісти Kyiv Post у місті й навколо нього чули, як працювала ППО і багато вибухів у повітрі. Інформація про ситуацію в Києві постійно оновлюється, тож Kyiv Post повідомлятиме про неї.
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Кількість жертв у Харкові зросла до п’яти
Кількість загиблих в результаті удару по типографії в Харкові зросла до п’яти. Про це у середу ввечері повідомив мер Ігор Терехов.
За його словами, влучання в 8-поверхову будівлю типографії сталося приблизно о 13:00. В результаті виникла пожежа на площі 1000 м².
Росія регулярно завдає ударів по цивільних об’єктах України, використовуючи ударні дрони, реактивні системи залпового вогню, гіперзвукові й балістичні ракети, особливо в прикордонних районах Сумської, Харківської, Донецької та Луганської областей.
Незважаючи на величезний масив візуальних доказів, Москва продовжує заперечувати, що б’є по цивільних.
Раніше в середу Kyiv Post повідомляв, що в результаті удару по Харкову загинуло троє цивільних і ще п’ятеро були поранені.
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Харкові друкувались 85% усіх книг, що видавались в Україні.
Військові аналітики вважають, що Росія посилить атаки через вичерпання запасів снарядів в України
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія, «ймовірно, продовжить нарощувати зусилля» для захоплення ще більшої території.
З огляду на нестачу в Києва Західної зброї, яка значно поступається в кількості російській артилерії та додатковим постачанням з Ірану та Північної Кореї, «надання Західної допомоги відіграватиме критичну роль у спроможності України втримати територію зараз і відбити новий наступ Росії найближчими місяцями».
Наразі, за словами Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, Росія зосередила свої наступальні потуги на просуванні повз Авдіївку.
«Останнім часом українським силам вдалося сповільнити наступ росіян західніше Авдіївки, але тотальний дефіцит зброї, техніки й боєприпасів, спричинений затримками в наданні Західної допомоги, схоже, змушує Україну спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту, що збільшує ризик прориву росіян на інших ділянках і робить його більш уразливим, хоча нинішній темп просування росіян є відносно повільним», – йдеться у щоденному звіті ІSW.
Прага оптимістично заявляє, що почне постачати снаряди вже за кілька місяців
Україна отримає першу партію артилерійських снарядів, закуплених за ініціативою Чехії, вже в червні. Про це в середу оголосила міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова.
До кінця року Київ має отримати майже 180 000 артилерійських снарядів, закуплених за ініціативою Чехії, до якої доєдналися 15 країн. У червні має прибути перша партія 155мм і 122мм снарядів.
«Якщо ці боєприпаси вдасться поставити до червня, це значно і вчасно допоможе українській армії. Українське військо потребує великої кількості боєприпасів. Ми знайшли ці ресурси, але на це нам треба ще більше обіцяних грошей», – наголосила в своїй заяві Чернохова.
Тим часом, на четвертий день після заходу на російську територію два проукраїнські формування російських добровольців закликали губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова «негайно евакуювати людей з усієї області».
Легіон «Свобода Росії» разом із Сибірським батальйоном опублікували звернення до губернатора на Telegram-каналі ЛСР, в якому наголосили, що їхні «удари по військовим цілям посилюються, обстріли регіону фактично не припиняються, люди продовжують страждати й гинути. Жертви серед мирного населення – виключно на совісті адміністрації, яка перешкоджає евакуації людей».
Антипутінські сили в прикордонних областях посилили атаки й вимагають евакуювати цивільних
Бойові дії загострилися протягом минулих вихідних, під час псевдовиборів президента, які пройшли 15-17 березня, і на яких Владімір Путін буцімто переміг без будь-якої чесної конкуренції та опозиції.
Три антипутінські збройні формування, що діють в рамках спецоперацій Головного управління розвідки Міноборони України, здійснили атаки в сусідніх Курській та Бєлгородській областях. У соцмережах можна знайти дуже небагато доказів, а Росія і ці проукраїнські формування поширюють протилежну інформацію.
У середу Kyiv Post повідомляв, що в Бєлгородській області встановили блокпости, і що буде обмежений в’їзд до семи населених пунктів.
«Буде визначено порядок відвідування своїх житлових будинків... Ми будемо забезпечувати безпечний прохід до місця розташування будинку та у зворотному порядку, коли не буде обстрілів», – сказав Гладков.
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