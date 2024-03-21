Міністри оборони Великої Британії та Австралії Грант Шеппс і Річард Марлес підписали нову угоду про співпрацю в сфері оборони та безпеки.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Міноборони Австралії.

Нова угода передбачає спільні зусилля двох країн у боротьбі зі змінами клімату та інвестуванні у військову розвідку, а також тіснішу співпрацю в галузі морського розмінування.

Угода була підписана в Канберрі 21 березня за підсумками переговорів у рамках міністерських консультацій Австралії та Великої Британії.

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"Від лідерства Великої Британії в підтримці України та зусиль щодо протидії загрозі хуситів до збільшення внеску в Тихоокеанському та Індо-Тихоокеанському регіоні ми продовжуємо тісно співпрацювати для підтримки глобального порядку, заснованого на правилах", - заявив Річард Марлес.

Документ включає угоду про статус збройних сил, що полегшує для армій двох країн спільні дії на території одна одної – як видно з проведення спільних навчань для українських військових у Великій Британії та через внесок Британії у розвиток підводного флоту Австралії.

Раніше ми писали, що у Великій Британії тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України відпрацюванню штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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