Російська армія компенсує відсутність літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 розвідувальними безпілотниками.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

«Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50», - сказала Гуменюк.

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За її словами, в останній нічній ракетній атаці на Україну військові кораблі не були задіяні, оскільки російські ракетоносії вже понад місяць перебувають у пунктах базування.

Гуменюк зазначила, що загалом російські військові й цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.

Нагадаємо, 13 березня джерела Kyiv Post у ГУР підтвердили пошкодження російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 після атаки на авіазавод у російському Таганрозі.