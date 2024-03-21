Російське міністерство оборони змушене знімати військові підрозділи з лінії фронту для того, щоб захищати прикордонний Бєлгород, який опинився під ударами російських добровольців з Російського добровольчого корпусу, Сибірського батальйону та легіону «Свобода Росії» пише Bloomberg.

У Курській та Бєлгородській областях протягом певного часу тривають бойові дії між російськими військовими та проукраїнськими російськими повстанськими формуваннями. Саме вони взяли на себе відповідальність за останні напади на Бєлгород.

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Перед атаками російські антипутінські добровольці в соцмережах повідомили про свої наміри посилити удари і закликали губернатора Бєлгорода Гладкова розпочати повну евакуацію цивільного населення регіону.

Наразі керівник місцевої російської адміністрації повідомив, що внаслідок бойових зіткнень минулого тижня загинули 16 людей і близько 100 дістали поранення, додавши, що «ми евакуюємо велику кількість сіл».

Шойгу відзвітував про 50 знищених танків і "тисячі вбитих українських військових"

Пізніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що тисячі українських військових були вбиті або поранені під час спроб захопити прикордонні населені пункти в Бєлгородській і Курській областях протягом восьми днів боїв. За його інформацією, під час зіткнень було знищено понад 50 одиниць танків та іншої бронетехніки, а також гелікоптер.

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Україна ж заявляє, що напади всередині Росії здійснюють російські добровольчі батальйони, які діють згідно власних бойових планів і незалежні від уряду України.

Напади на Бєлгород змушують Росію зняти бойові підрозділи з лінії фронту для захисту міста, розповіла Bloomberg на умовах анонімності близька до Кремля особа.

Співрозмовник агенції наголосив, що «на території Росії триває війна».

Попри бойові дії, більшість людей у Бєлгороді продовжують підтримувати Путіна, розповідає місцевий мешканеціь Михайло.

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«Але серед моїх друзів ставлення до війни і Путіна не змінилося, — сказав він. — Ми розуміємо, хто все це почав, і що це відповідь на це».

Раніше ми писали, що легіон "Свобода Росії" опублікував перехоплення телефонної розмови жителя Бєлгородської області, під час якої він стверджує, що російська армія бомбардує місцеві села керованими авіабомбами.