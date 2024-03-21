Російське міністерство оборони змушене знімати військові підрозділи з лінії фронту для того, щоб захищати прикордонний Бєлгород, який опинився під ударами російських добровольців з Російського добровольчого корпусу, Сибірського батальйону та легіону «Свобода Росії» пише Bloomberg.

У Курській та Бєлгородській областях протягом певного часу тривають бойові дії між російськими військовими та проукраїнськими російськими повстанськими формуваннями. Саме вони взяли на себе відповідальність за останні напади на Бєлгород.

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Перед атаками російські антипутінські добровольці в соцмережах повідомили про свої наміри посилити удари і закликали губернатора Бєлгорода Гладкова розпочати повну евакуацію цивільного населення регіону.

Наразі керівник місцевої російської адміністрації повідомив, що внаслідок бойових зіткнень минулого тижня загинули 16 людей і близько 100 дістали поранення, додавши, що «ми евакуюємо велику кількість сіл».

Шойгу відзвітував про 50 знищених танків і "тисячі вбитих українських військових"

Пізніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що тисячі українських військових були вбиті або поранені під час спроб захопити прикордонні населені пункти в Бєлгородській і Курській областях протягом восьми днів боїв. За його інформацією, під час зіткнень було знищено понад 50 одиниць танків та іншої бронетехніки, а також гелікоптер.

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Україна ж заявляє, що напади всередині Росії здійснюють російські добровольчі батальйони, які діють згідно власних бойових планів і незалежні від уряду України.

Напади на Бєлгород змушують Росію зняти бойові підрозділи з лінії фронту для захисту міста, розповіла Bloomberg на умовах анонімності близька до Кремля особа.

Співрозмовник агенції наголосив, що «на території Росії триває війна».

Попри бойові дії, більшість людей у Бєлгороді продовжують підтримувати Путіна, розповідає місцевий мешканеціь Михайло.

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«Але серед моїх друзів ставлення до війни і Путіна не змінилося, — сказав він. — Ми розуміємо, хто все це почав, і що це відповідь на це».

Раніше ми писали, що легіон "Свобода Росії" опублікував перехоплення телефонної розмови жителя Бєлгородської області, під час якої він стверджує, що російська армія бомбардує місцеві села керованими авіабомбами.  

Петро Жижиян
Петро Жижиян
Відповідальний редактор української редакції Kyiv Post
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