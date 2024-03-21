Після нічного удару РФ по Києву російські добровольчі підрозділи завдали удару по Бєлгороду. Про це на пресконференції в Укрінформі заявив оператор БПЛА, доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський ("Лютик").

"Після сьогоднішньої нічної атаки на Київ підрозділи Легіону "Свобода Росії" також атакували ударними БПЛА Бєлгород. Відповідно до сьогоднішньої ранкової інформації, 9 військових РФ, які перебували на воєнному об'єкті, по якому ми завдали удару, були знищені. І 5 осіб, членів деяких "добровольчих формувань", також були знищені", - сказав він.

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Нічний ракетний удар РФ по Києву

В ніч проти 21 березня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Основним напрямком удару був Київ.

У КМВА повідомили, що силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом і поблизу столиці було збито близько трьох десятків ракет, зокрема й балістичні. Росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Після складних маневрів у суміжних областях ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків.

Зазначимо, що попередня ракетна атака на Київ та область була 15 лютого. Тоді сили ППО знищили всі повітряні цілі, які летіли на столицю. Минулося без руйнувань і жертв.