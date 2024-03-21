Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з посади директора КП "Київпастрансу" звільнився Дмитро Левченко.

Про це Київський міський голова розповів у Telegram.

"Щодо змін у керівництві КП "Київпастранс": звільнився його директор Дмитро Левченко. Та буде звільнений директор з виробництва цього комунального підприємства Павло Кирилюк", - анонсував Кличко.

Він запевнив, що виконувач обовʼязків директора "Київпастрансу" буде призначений найближчими днями.

Advertisement

Тим часом навколо "Київського метрополітену" набирає обертів скандал після журналістського розслідування, в ході якого була виявлена участь родичів колишнього очільника держкомпанії Віктора Брагінського в тендерах на сотні мільйонів.