Очільник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в межах візиту до Києва 21 березня взяв участь у перемовинах з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про підсумки зустрічі повідомила в українському МЗС.

За даними пресслужби відомства, Кулеба "відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ".

"Голова МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні", - йдеться у публікації.

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Окрім цього, український топ-дипломат і найвищий військовий посадовець Альянсу обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

Ще однією важливою темою розмови були очікування від Вашингтонського саміту НАТО.

Під час візиту до України Бауер також виступив на Київському безпековому форумі.

"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", - запевнив Бауер.

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"Мій візит - перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну від початку повномасштабного вторгнення - є свідченням того, що НАТО і Україна ближчі, ніж будь-коли", - наголосив він.

За його оцінкою, Владімір Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні.

"Дати Путіну перемогти було б страшною історичною помилкою. Це було б небезпечно для усіх нас, оскільки результат цієї війни впливатиме на долю всього світу", - продовжив топкерівник НАТО.

За словами Бауера, що песимісти не виграють воєн. "Якщо світ, можливо, був надто оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї ж помилки, ставши надто песимістичними у 2024 році", - закликав він.

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Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни в межах формату "Рамштайн" зібрали $88 млрд на підтримку України за два роки.