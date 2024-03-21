Міністр оборони Естонії Ханно Певкур в межах візиту до Києва 21 березня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 20 мільйонів євро. До нього увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба естонського Міноборони.

Пакет включає різні види артилерійських боєприпасів і боєприпаси меншого калібру, безвідкотні протитанкові гармати, вибухові речовини, протигази, снайперське спорядження.

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"Ми склали цей пакет допомоги, зосередившись на тому, щоб надати максимальну користь Україні, але водночас не зменшити обороноздатність Естонії", - зазначив Певкур за підсумками зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим у Києві.

Новий пакет оборонної підтримки з боку Естонії також містить снаряди калібру 155 мм в межах ініціативи ЄС про надання Україні 1 мільйона снарядів.

Певкур наголосив, із наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини і засоби радіоелектронної боротьби.

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