Прапор України замайорів посеред майже повністю знищеного Серебрянського лісництва поблизу Кремінної на Луганщині.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Національний стяг у Серебрянському лісництві підняли бійці 1-ї БрОП «Буревій». Бійці 4-го батальйону «Хорив» 1-ї БрОП НГУ «Буревій» здійняли український стяг над знівеченим Серебрянським лісом. Прапор був установлений в сірій зоні за 80 метрів від ворога», - написав Лисогор.

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На відео можна побачити в яких умовах ведуться бойові дії та залишки колись гарного соснового лісу.

«Не тільки піхота, техніка та артилерія дошкуляє, а й кляті КАБи. Але дух наших оборонців незламний», - наголосив очільник ОВА.

Зазначимо, Серебрянське лісництво продовжує потерпати від ворожих ударів.

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