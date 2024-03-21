Прапор України замайорів посеред майже повністю знищеного Серебрянського лісництва поблизу Кремінної на Луганщині.
Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
«Національний стяг у Серебрянському лісництві підняли бійці 1-ї БрОП «Буревій». Бійці 4-го батальйону «Хорив» 1-ї БрОП НГУ «Буревій» здійняли український стяг над знівеченим Серебрянським лісом. Прапор був установлений в сірій зоні за 80 метрів від ворога», - написав Лисогор.
На відео можна побачити в яких умовах ведуться бойові дії та залишки колись гарного соснового лісу.
«Не тільки піхота, техніка та артилерія дошкуляє, а й кляті КАБи. Але дух наших оборонців незламний», - наголосив очільник ОВА.
Зазначимо, Серебрянське лісництво продовжує потерпати від ворожих ударів.
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