Російська окупаційна армія де-факто викрадає людей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що за 2024 рік на ТОТ вже зафіксовано близько трьох сотень затримань місцевих мешканців, "за фактом йдеться про справжнє викрадення".

"Людей затримують за доносами у нелояльності, й не повідомляють родичам причини затримки та де утримують затриманих", - зазначають активісти з ЦНС.

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Крім того, ніякої правової допомоги затриманим не надають.

«Кожен дотичний до затриманих українців та автори доносів будуть виявлені й завдяки Руху Опору понесуть відповідальність за злочини проти українського народу», - наголошує Центр національного спротиву.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях України особовому складу ЗС РФ заборонили розмовляти з місцевими, оскільки вони передають інформацію силам оборони України.

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