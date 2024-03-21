Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, в колишнього головного інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Під час моніторингу способу життя ексінспектора, виявили докази його незаконне збагачення на понад 12 млн грн.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили експосадовцю про підозру. Його дії кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

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НАЗК встановило, що він придбав об’єкти рухомого й нерухомого майна (у тому числі за заниженою вартістю), нематеріальні активи і зареєстрував їх на близьких і третіх осіб.

Для приховування статків посадовець офіційно розірвав шлюб, проте й надалі підтримував сімейні стосунки з колишньою дружиною, про що, зокрема свідчить народження спільної другої дитини та спільні подорожі за кордон.

В ході моніторингу способу життя посадовця НАЗК не встановило законних джерел походження коштів співробітника поліції та його близьких і третіх осіб, зокрема для придбання:

квартири в Києві вартістю майже 3 млн грн

земельної ділянки в Києві за понад 51 тис. грн

автомобіля Lexus RX 350 вартістю майже 1 млн грн

мотоцикла Yamaha MT 09 вартістю 50 тис. грн

залучення на криптовалютний гаманець 55 тис. USDT (еквівалент 2,035 млн грн)

оплати товарів/робіт/послуг для будівництва пляжного комплексу з басейном під Києвом на понад 3 млн грн

перевищення витрат над законними доходами ексдружиною на понад 2,8 млн грн.

Своєю чергою НАЗК встановило, що за дорученням службовця іншими фізичними особами були набуті необгрунтовані активи, вартість яких на 12 млн 237 тис. грн перевищує законні доходи.

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На запит НАЗК щодо надання пояснень про джерела походження активів службовець заперечив будь-яке відношення до пляжного комплексу, а також повідомив, що не володіє інформацією стосовно коштів, залучених на криптовалютний гаманець та для придбання нерухомості.

Матеріали стосовно співробітника Департаменту кіберполіції Нацполіції направили до Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу генерального прокурора для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження і проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

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Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів призначив Віктора Павлущика на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.