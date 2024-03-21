Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Міцотакіс до Одеси, продовження оборонної співпраці, в тому числі посилення української ППО.

Про це очільник країни повідомив у телеграм-каналі.

"У необхідності надійного захисту неба пан прем’єр-міністр переконався в Одесі 6 березня. Я також розповів йому про ранковий російський удар по Києву", - заявив Зеленський.

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Президент також додав, що домовився с премʼєром Греції прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по Одесі 6 березня, під час його візиту до міста разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.