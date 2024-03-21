Сьогодні у Києві під час переговорів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк і міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підписали угоду про порядок донації товарів та послуг.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Ввечері 20 березня Оллонгрен оголосила, що Нідерланди закуплять боєприпаси на 150 млн євро для літаків F-16, які будуть передані Україні.

Також із країнами-партнерами Нідерланди уклали контракт на закупівлю ISR-дронів на суму близько 200 млн євро.

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Гаврилюк акцентував, що Нідерланди були однією із перших країн, які після початку російського широкомасштабного вторгнення поставили Україні бронетранспортери, артилерію, боєприпаси.

Заступник міністра відзначив роль Нідерландів у низці коаліцій на підтримку Сил оборони України.

Особливу вдячність він висловив за провідну роль Нідерландів у роботі Коаліції Повітряних сил, за важливе рішення уряду надати літаки F-16 для навчання українських пілотів на території однієї із країн Євросоюзу.

За словами Оллонгрен, Нідерланди роблять усе можливе, аби перехід на F-16 був якомога легшим для українських Повітряних сил за такий короткий строк і під час війни.

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“Ми активно працюємо за планом”, - сказала вона.

Гаврилюк відзначив також важливу роль Нідерландів у Коаліції протиповітряної оборони, наданні ракет Україні для систем ППО та подякував за виділення коштів на закупівлю боєприпасів для України за ініціативою Чехії.

За словами міністра оборони Нідерландів, країни Європи зараз намагаються максимально пришвидшити виробництво боєприпасів та шукають способи закупати боєприпаси за межами континенту.

Цього року Нідерланди планують посилити українську вогневу міць 155-мм САУ DITА.

“Раніше Нідерланди вже зробили внесок у розмірі 10 млн євро на підтримку IT-коаліції, а також доєднались до Коаліції дронів. Ми вдячні союзникам за підтримку ініціатив, що допомагають Україні отримати технологічну перевагу над ворогом,” – зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Напередодні Зеленський і міністерка оборони Нідерландів обговорили посилення протиповітряної оборони України й забезпечення українських захисників артилерією, бронетехнікою та безпілотниками.

Крім того, 20 березня, директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів передав Посольству України в Нідерландах 8 предметів археології, які раніше незаконно вивезли з території України.