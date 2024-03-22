У зв'язку з ракетною атакою Росії на Україну в Польщі вночі піднімали в повітря польські та союзницькі винищувачі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі.

“Повідомляємо, що сьогодні вночі спостерігається активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана із завданням ракетних ударів літаків Ту-95, Ту-22 та МІГ-31 по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Оперативне командування постійно моніторить ситуацію. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяні, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни”, - йдеться в повідомленні польського командування.

Advertisement

Згодом Оперативне командування поінформувало, що через зниження рівня загрози операції польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі припинено, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.

Наголошується, що польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Advertisement

Нагадаємо, вночі та вранці 22 березня Росія завдала масованого удару по критичній інфраструктурі України.