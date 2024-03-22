Сили оборони України знищили 22 березня 55 російських дронів типу Shahed і 37 ракет.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За його словами, вночі 22 березня Росія завдала комбінованого ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

63 ударні БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Белгородська область і тимчасово окупований Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська область);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із 10 МіГ-31К– Тамбовська область);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – тимчасово захоплена частина Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області).

До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою знищені 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Kyiv Post зібрав усі подробиці щодо влучань, постраждалих та загиблих внаслідок масованої комбінованої атаки Росії.