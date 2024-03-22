Посол США в Україні Бріджит Брінк після чергової комбінованої атаки Росії по українських містах закликала терміново надати американську допомогу нашій державі.

Про це американська дипломатка написала в соцмережі Х.

"Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет. Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", - написала Брінк.