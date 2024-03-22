Посол США в Україні Бріджит Брінк після чергової комбінованої атаки Росії по українських містах закликала терміново надати американську допомогу нашій державі.
Про це американська дипломатка написала в соцмережі Х.
"Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет. Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", - написала Брінк.
Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2024
Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз. pic.twitter.com/9BMqMl6FXQ
За даними Повітряних сил України, РФ запустила по Україні понад 150 ракет і дронів. Сили оборони знищили 55 російських дронів типу Shahed і 37 ракет.
Нагадаємо, вночі і вранці 22 березня Росія завдала масованого удару по критичній інфраструктурі України. Kyiv Post збирає актуальні дані про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах, а також загиблих і постраждалих.
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