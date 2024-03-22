Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила термінове виділення Україні четвертого траншу на загальну суму близько 880 мільйонів доларів. Очікується, що Київ отримає ці кошти за 2-3 дні.

Про це повідомляється в пресрелізі МВФ.

"Сьогодні виконавча рада МВФ завершила 3-й перегляд програми для України, дозволивши термінове виділення 880 млн дол., що є частиною 4-річної програми на 15,6 млрд дол. для підтримки економічної стабільності", - йдеться у заяві фонду.