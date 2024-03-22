Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила термінове виділення Україні четвертого траншу на загальну суму близько 880 мільйонів доларів. Очікується, що Київ отримає ці кошти за 2-3 дні.

Про це повідомляється в пресрелізі МВФ.

"Сьогодні виконавча рада МВФ завершила 3-й перегляд програми для України, дозволивши термінове виділення 880 млн дол., що є частиною 4-річної програми на 15,6 млрд дол. для підтримки економічної стабільності", - йдеться у заяві фонду.

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У МВФ запевнили, що наразі Київ виконав усі, окрім одного, кількісні критерії ефективності на кінець грудня в межах EFF, а також рухається у відповідності з усіма структурними орієнтирами станом на кінець лютого і усіма орієнтовними цілями.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, своєю чергою, повідомив, це результат виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами.

"Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність", - написав очільник Кабміну.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна потребує $486 млрд на відновлення, Росія мусить заплатити.

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