Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила термінове виділення Україні четвертого траншу на загальну суму близько 880 мільйонів доларів. Очікується, що Київ отримає ці кошти за 2-3 дні.
Про це повідомляється в пресрелізі МВФ.
"Сьогодні виконавча рада МВФ завершила 3-й перегляд програми для України, дозволивши термінове виділення 880 млн дол., що є частиною 4-річної програми на 15,6 млрд дол. для підтримки економічної стабільності", - йдеться у заяві фонду.
Today the IMF Executive Board completed the 3rd review of Ukraine’s program, enabling an immediate disbursement of US$880 million, part of the 4-year US$15.6 billion arrangement to support economic stability. Read more here: https://t.co/U7l5tVJt31 pic.twitter.com/yqHIC9cuSd— IMF (@IMFNews) March 21, 2024
У МВФ запевнили, що наразі Київ виконав усі, окрім одного, кількісні критерії ефективності на кінець грудня в межах EFF, а також рухається у відповідності з усіма структурними орієнтирами станом на кінець лютого і усіма орієнтовними цілями.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, своєю чергою, повідомив, це результат виконання Україною своїх зобов’язань перед партнерами.
"Це кошти для покриття найважливіших бюджетних видатків. Вони допоможуть нам і далі зберігати макрофінансову стабільність", - написав очільник Кабміну.
Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна потребує $486 млрд на відновлення, Росія мусить заплатити.
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