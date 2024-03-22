Раніше для оформлення eSIM з контрактним підключенням потрібно було особисто відвідувати магазин Київстар або ж підписувати необхідні документи через кур’єра. Зараз це можна зробити завдяки онлайн ідентифікації. Ця процедура суттєво полегшить процес підключення, а також дасть можливість підключати контракт абонентам, які перебувають за кордоном і не мають можливості відвідати магазин Київстар.

Щоб оформити eSIM за контрактом потрібно на сайті інтернет-магазину Київстар обрати контрактний тариф. За допомогою BankID чи Дії абонент може завантажити необхідні документи, заповнити форму і підписати контракт онлайн за допомогою графічного підпису. Після цього він отримає QR-код для встановлення eSIM.

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Нагадаємо, що контрактна форма обслуговування має низку переваг перед номером передплати:

номер контрактного абонента закріплюється за конкретною особою, тож шахраї не зможуть ним скористатись;

на один рахунок можна підключити до 5 номерів, а платежі можна проводити з відстрочкою;

вартість тарифів контракту є нижчою, а наповнення - більшим;

до кінця березня підключити або перейти на контрактний номер можна за 1 грн, а наступні 3 місяці сплачувати.

Завдяки технології eSIM користувач може мати декілька номерів на одному смартфоні, не переживаючи за наявність слотів у девайсі. Також eSIM не має строку давності, тож її не треба оновлювати.

Загалом, на даний момент 337 тис абонентів обрали eSIM, а eSIM з контрактною формою обслуговування використовують 75 тис. абонентів.

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Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн долл США. Компанія допомагає країні долати виклики військового часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, благодійні ініціативи.. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON, з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

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Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua