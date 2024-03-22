Україна й надалі буде відповідати ударами по критичній інфраструктурі РФ на її терористичні атаки. Про це заявила Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час Київського Безпекового Форуму, повідомляє кореспондент Kyiv Post.

«Українська сторона продовжить нищити російську критичну інфраструктуру у відповідь на удари РФ», - зазначила вона.

За словами віцепрем’єрки, зараз для України головним питанням є постачання зброї: «Данія показала гарний приклад, коли віддала всі свої запаси артилерії для України. Ми сподіваємося, що такий приклад будуть наслідувати інші країни Альянсу».

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Економіка України має труднощі через брак фіндопомоги

У своєму виступі Стефанішина також розповіла про складну ситуацію в економіці України через недоотримання фінансової допомоги, адже «за минулі два місяці ми отримали лише 10 % від запланованої фінансової допомоги».

Вона також прокоментувала й суперечності з європейськими партнерами, наголосивши на тому, що зараз головні протиріччя є з Угорщиною та Словаччиною. Втім, за словами віцепрем’єрки, Україна працює над конструктивним діалогом із цими країнами.

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Відносини Україна-НАТО

«На Вашингтонському саміті, який запланований на червень, американські партнери закликають нас бути більш стриманими щодо вступу до НАТО. НАТО (зараз – ред.) не розглядає сценарій 5 статті для України. Наразі такого рішення немає», – зазначила Стефанішина.

Вона вкотре наголосила, що для України «закрити небо» означає знищення критичної інфраструктури агресора, тому ми діємо за стандартами НАТО.

Ракетна атака Росії на Україну 22 березня

У ніч проти 22 березня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України.

Зокрема, в багатьох містах зафіксовані влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок ракетних ударів є загиблі та постраждалі.