Реабілітація, спорт та працевлаштування ветеранів - стали головними темами Регіонального спортивного форуму ветеранів «СИЛЬНІ УКРАЇНИ», який відбувся в Одесі на базі Одеського державного університету внутрішніх справ за підтримки народного депутата Олексія Леонова.

Форум відбувався у межах Другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України".

Народний депутат Олексій Леонов, який опікується питанням реабілітації військових, під час Форуму розповів: «Я повністю згоден з нашим Президентом, коли він наголошує, що будь-яка неефективність ветеранської політики позбавлятиме морального сенсу все інше, що відбуватиметься в нашій державі. Тому спільними зусиллями ми маємо зробити цю політику максимально ефективною».

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Зазначимо, у Форумі взяли участь фахівці з реабілітації, керівники санаторно-реабілітаційних установ, представники ОВА, Міністерства внутрішніх справ , представники ГО «Федерація стронгмену України», представники Федерації самбо України тощо.

Як стало відомо під час Регіонального спортивного форуму ветеранів, в Южному та Ізмаїлі добудують реабілітаційні центри, на які раніше не вистачало коштів.

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За словами заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова, реабілітаційні відділення повноцінно зараз працюють лише у 6 медзакладах регіону.

Також в ОВА повідомили про реалізацію проєкту з працевлаштування ветеранів.

Раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу». Положення цього закону мають на меті убезпечити збереження репродуктивних клітин військових.