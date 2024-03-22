Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Україну за посередництвом Катару вдалось повернути ще дев’ятьох дітей.

"В межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA наша команда разом з представниками Офісу Омбудсмана виконала чергову задачу. Ми сьогодні зустріли п’ятьох дітей, яких викрала Росія: чотири з них – із дитячих будинків (від 3 до 10 років) та одна 12-річна дівчинка", - зазначив Єрмак.

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Він додав, що ще чотири дитини раніше повернулися з ТОТ і вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.

"Дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна", - зауважив Єрмак.

Він висловив вдячність всій команді, а також Державі Катар за посередництво.

"Міжнародна коаліція за повернення українських дітей працює. Задача Президента - повернути всіх. Працюємо далі", - наголосив Єрмак.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Офіс омбудсмена допоміг возз’єднатися мамі з 12-річною донькою.

"Також одна з повернутих дівчаток з інвалідністю не могла отримувати повноцінний медичний догляд, тож нині на підконтрольній Україні території нарешті отримає належну допомогу", - зазначив Лубінець.

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Він додав, що про кожне повернення можна знімати окремий фільм.

"Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти, аби злочинці та ті, хто віддає злочинні накази, були справедливо покарані", - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 18 березня на підконтрольну Україні територію повернули ще три родини з тимчасово окупованих територій в Запорізькій та Донецькій областях.

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