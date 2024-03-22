Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю погодив призначення трьох осіб на посади заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це пише Укрінформ з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«Кабінетом міністрів України погоджено призначення Будяк Наталії Юріївни заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, також було погоджено призначення Михайла Семікіна та Олександра Щербакова на посаду заступників голови Запорізької ОДА.

Advertisement

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила постанову про передачу повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
10 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній В Україну вдалось повернути ще дев’ятьох дітей
Далі » Партизани в Маріуполі знищили російську техніку для будівництва фортифікацій