Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю погодив призначення трьох осіб на посади заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це пише Укрінформ з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«Кабінетом міністрів України погоджено призначення Будяк Наталії Юріївни заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, також було погоджено призначення Михайла Семікіна та Олександра Щербакова на посаду заступників голови Запорізької ОДА.

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Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила постанову про передачу повноважень Запорізької обласної ради обласній військовій адміністрації.