У тимчасово окупованому Маріуполі партизани спалили техніку, яку росіяни використовують для зведення фортифікацій.

Про це повідомляє "Маріуполь.Спротив".

"Не без хороших новин попри все. Маріупольський Опір спалив російську будівельну техніку", - йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що йдеться про автокран на 60 тонн, який використовувався для демонтажів, будівництва житла для росіян і фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, в Україні створили сайт із дослідженням удару по Маріупольському драмтеатру. Там зібрані фото, відео, супутникові знімки, що засвідчують воєнний злочин російської армії у Маріуполі.

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