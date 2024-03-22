"Не без хороших новин попри все. Маріупольський Опір спалив російську будівельну техніку", - йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє "Маріуполь.Спротив" .

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани спалили техніку, яку росіяни використовують для зведення фортифікацій.

Зазначається, що йдеться про автокран на 60 тонн, який використовувався для демонтажів, будівництва житла для росіян і фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, в Україні створили сайт із дослідженням удару по Маріупольському драмтеатру. Там зібрані фото, відео, супутникові знімки, що засвідчують воєнний злочин російської армії у Маріуполі.