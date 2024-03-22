Міністерство оборони Литви передало Україні системи протидії безпілотникам.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. 22 березня передані Литвою системи боротьби з безпілотниками прибули в Україну», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що загалом литовська військова допомога включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання військових, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, яка надається відповідно до заявлених потреб України.

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Також відомство нагадало, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.

Нагадаємо, Литва виділила 35 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

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