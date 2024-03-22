Лідери країн ЄС наголосили, що ніколи не визнають результатів російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України та будуть об’єднувати зусилля із міжнародними партнерами для притягнення Росії та її політичного керівництва до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Про повідомляє Укрінформ з посиланням на резолюцію Європейської ради за підсумками дводенного саміту ЄС.

«Європейська рада рішуче засуджує порушення Росією прав людини на окупованих українських територіях, включаючи депортацію дітей. Вона твердо заперечує і ніколи не визнає незаконні так звані вибори, організовані Росією на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, або їх (виборів – ред.) результати», - йдеться у документі.

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Зазначається, що Росія та її керівництво мають відповісти за розв’язування агресивної війни проти України та інші злочини відповідно до міжнародного права, а також за шкоду, заподіяну Україні цією війною.

«Європейська рада підтримує зусилля, включаючи діяльність Основної групи, із створення трибуналу для засудження за злочин агресії проти України, який має одержати якомога ширшу міжрегіональну підтримку та легітимність, а також майбутній механізм компенсацій», - наголошується у документі Європейської ради.

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Раніше ми писали, що у ЄС "потужно підтримують" план передати Україні доходи від активів РФ. Перший мільярд можуть виплатити до липня. Керівництво ЄС запевняє, що серед європейських лідерів існує "потужна підтримка" щодо використання цих коштів на користь України, включаючи можливість фінансування військової підтримки.