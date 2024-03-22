Служби безпеки України заочно оголосила підозру колишньому очільнику російського «комітету молодіжної політики» в тимчасово окупованому Криму Сергію Селімову.

Про це повідомила СБУ.

На своїй посаді фігурант виконував вказівки Кремля щодо масового залучення місцевих школярів до російської мілітарної організації «Юнармія». Він очолював кримську «філію юнармійців», яка готує завербованих дітей до війни проти України.

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Зазначається, що в установі російські інструктори ідеологічно налаштовують школярів проти України, навчають їх тактиці ведення бою, проводять також вогневу й диверсійно-розвідувальну підготовку учнів.

Навесні 2022 року Селімова перевели у «кадровий резерв» гауляйтера Криму Сергія Аксьонова, а також на інший напрям підривної діяльності проти України.

За даними слідства, фігурант став одним із місцевих «рупорів» Кремля, які публічно виступають на підтримку Володимира Путіна в агресивній війні.

Для поширення прокремлівських наративів колаборант неодноразово виступав перед камерами російського телебачення. Також він публікував «авторські» дописи на власній сторінці в соцмережі «ВКонтакте».

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На підставі зібраних СБУ доказів Селімову інкримінується вчинення злочинів, передбачених наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 6 ст. 111-1 – колабораційна діяльність;

ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності тривають.

Раніше ми писали, що СБУ повідомила двом соратницям Путіна про підозру в депортації українських дітей. Депутатка Держдуми РФ та дружина голови фракції у Федеральних зборах Росії вивезли з Херсона в Росію двох дітей.