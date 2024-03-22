Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” уже є усі документи про освіту, наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
За його словами, відтепер у застосунку є :
- свідоцтво про базову середню освіту
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
- диплом кваліфікованого робітника
- диплом фахового молодшого бакалавра
- диплом молодшого спеціаліста
- диплом молодшого бакалавра
- диплом бакалавра
- диплом спеціаліста
- диплом магістра
- диплом доктора філософії
- диплом доктора мистецтва.
Якщо оновити Дію, документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
“Працюємо, щоб згодом були і додатки”, - запевнив Федоров.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджують естонська E-Governance Academy і Програма EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа.
Раніше ми писали, що Україна приєднається до пілотного проєкту Європейського цифрового гаманця. Тепер учасники консорціуму POTENTIAL мають випустити свої національні гаманці протягом 2 років.
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