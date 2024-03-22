Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у  застосунку “Дія” уже є усі документи про освіту, наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

За його словами, відтепер у застосунку є :

  • свідоцтво про базову середню освіту
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту
  • свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
  • диплом кваліфікованого робітника
  • диплом фахового молодшого бакалавра
  • диплом молодшого спеціаліста
  • диплом молодшого бакалавра
  • диплом бакалавра
  • диплом спеціаліста
  • диплом магістра
  • диплом доктора філософії
  • диплом доктора мистецтва.

Якщо оновити Дію, документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

“Працюємо, щоб згодом були і додатки”, - запевнив Федоров.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджують естонська E-Governance Academy і Програма EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа.

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Раніше ми писали, що Україна приєднається до пілотного проєкту Європейського цифрового гаманця. Тепер учасники консорціуму POTENTIAL мають випустити свої національні гаманці протягом 2 років.

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