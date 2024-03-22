Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” уже є усі документи про освіту, наявні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

За його словами, відтепер у застосунку є :

свідоцтво про базову середню освіту

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації

диплом кваліфікованого робітника

диплом фахового молодшого бакалавра

диплом молодшого спеціаліста

диплом молодшого бакалавра

диплом бакалавра

диплом спеціаліста

диплом магістра

диплом доктора філософії

диплом доктора мистецтва.

Якщо оновити Дію, документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

“Працюємо, щоб згодом були і додатки”, - запевнив Федоров.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджують естонська E-Governance Academy і Програма EGAP, яка фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа.

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Раніше ми писали, що Україна приєднається до пілотного проєкту Європейського цифрового гаманця. Тепер учасники консорціуму POTENTIAL мають випустити свої національні гаманці протягом 2 років.