На території тимчасово окупованої Луганщині росіяни набирають дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування для навчання в «академії слідчого комітету».

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«Відомчі академії репресивного апарату РФ, а саме слідчого комітету, агітують випускників інтернатів з тимчасово окупованих територій вступати на безкоштовне навчання. Йдеться про академії у Москві, Санкт-Петербурзі та у філії, яка розташована у захопленому Луганську. Тобто, спочатку росіяни вбили, закатували чи викрали батьків, а потім пропонують дитині стати гестапівцем на службі режиму», - йдеться в повідомленні.

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Далі окупанти обіцяють розподілення у різні регіони РФ.

«Це і є типова колоніальна політика геноциду, в якій ворог виховує яничар», - зауважили в Центрі національного спротиву.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях люди зникають після затримань росіянами. У Центрі нацспротиву зазначають, що відбувається де-факто викрадення місцевих жителів.

Крім того, на ТОТ України особовому складу ЗС РФ заборонили розмовляти з місцевими, оскільки вони передають інформацію силам оборони України.

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