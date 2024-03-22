Приблизно після 20:00 за місцевим часом, коли меломани зібралися на концерт популярної російської групи «Пікнік» у концертному залі «Крокус Сіті Молл» на 6 тис. місць, що у Красногорську Московської області РФ, приблизно до п’ять бородатих чоловіків у воєнізованому одязі, які мали при собі автомати та рюкзаки, увійшли у зал. Незабаром у російських медіа та каналах Telegram були опубліковані відео, на на яких можна було побачити, як чоловіки рухаються вестибюлем, постійно стріляють, змінюють магазини, перезаряджаються та продовжують стріляти впритул у всіх, кого бачать. Потім вони пробралися до концертного залу, після чого пролунали принаймні два вибухи. Advertisement Присутнім у залі знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що відбувається, коли озброєний чоловік почав стріляти по глядачам на нижньому поверсі театру. Інші відеоматеріали, які Kyiv Post поки не вдалося перевірити, показали щось схоже на тіла, які нерухомо лежали в калюжах крові у фойє та на вході в зал. Інші відеоматеріали з камер відеоспостереження та інших джерел за межами торгового центру показали, що будівля горить, полум’я звивається до неба, а стовпи чорного диму піднімаються над приміщенням. Advertisement

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Перші повідомлення вказували на те, що було багато втрат, за оцінками, від 15 до 40 убитих і до 100 поранених, а невідома кількість була все ще заблокована в будівлі. Як повідомила пізніше Українська правда, за даними російської ФСБ, внаслідок терористичної атаки Crocus City Hall загинули щонайменше 40 осіб, ще 100 отримали поранення. Відомо, що до місця події було направлено до 50 машин «швидкої допомоги», і після майже годинної затримки від початку атаки перехожі повідомили, що до концертної зали прибула поліція та, схоже, спецназ Національної гвардії, що підтверджено повідомленнями ТАСС і відео в соцмережах. Advertisement

❗️ New groups of law enforcers in body armor storm "Crocus Hall" in #Moscow pic.twitter.com/0gk956koYY — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Мер Москви Сергій Собянін заявив: «сьогодні в ТЦ «Крокус Сіті» сталася жахлива трагедія. Мені шкода близьких загиблих». Андрій Воробйов, губернатор Московської області, заявив, що прямує в цей район і створив оперативну групу для усунення збитків, не повідомляючи жодних подробиць. Напад стався через два тижні після того, як низка західних посольств у Москві попередили про неминучий терористичний напад, який президент Володимир Путін відкинув як спробу США та інших залякати росіян на початку цього тижня. В Україні вже відреагували на трагедію Так, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Телеграм-каналі заявив, що Україна не має стосунку до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ. Advertisement "Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій. По-перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з РФ. І безвідносно до всього, все буде вирішено саме на полі бою для України. Важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну"