Цієї ночі росіяни запустили по Україні 34 «шахеди». Більшість із них - 31 - збила наша ППО. Окупанти атакували з території Курської області та тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в Повітряних силах. Водночас у Силах оборони півдня додали, що під прицілом росіян знову була енергетична інфраструктура України. Зокрема, є пошкодження енергетичних об'єктів в Запоріжжі та на Дніпропетровщині.

Окрім енергетичного об'єкта, на Дніпропетровщині пошкоджені також будинки мирних жителів та лінія електропередач. Advertisement Армія РФ вкотре вдарила по Нікопольському району. Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Ніхто не постраждав.

У Харкові під обстріл потрапили співробітники екстрених служб. Постраждав надзвичайник та поліцейський. Російські військові обстріляли рятувальників, коли ті приїхали гасити пожежу від попереднього удару. Більше по темі "Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації. Пошкоджено два автомобілі ДСНС.

Вночі та зранку росіяни 5 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано 35 вибухів. Постраждали Великописарівська, Ворожбянська та Хотінська громади. Під ворожим вогнем також опинилися села Білозерської громади на Херсонщині. Advertisement Після влучання ворожого боєприпасу загорівся житловий будинок. Через постійні повторні обстріли гасити пожежу було дуже складно. Однак, попри небезпеку рятувальники ліквідували загоряння.