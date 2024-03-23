У ніч на суботу безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії. 

Вибухи пролунали на Куйбишевському НПЗ.

Інформацію про атаку ударних безпілотників підтвердив губернатор Самарської області Дмитро Азаров. За його словами, на НПЗ виникла пожежа. Загорілася колона первинної переробки нафти.

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ЗМІ пишуть, що Куйбишевський нафтопереробний завод спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом, а також інших нафтопродуктів.

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Російське Міноборони повідомило, що загалом дрони атакували чотири області Федерації. 

У відомстві стверджують, що збили 12 безпілотників - над Брянською, Бєлгородською, Воронезькою та Саратовською областями. 

Напередодні видання Financial Times писало, що офіційні особи США нібито просили Україну не бити по російських нафтопереробних заводах через побоювання зростання цін на нафту та можливу відповідь РФ. 

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Раніше британська розвідка заявила, що українські удари скоротили нафтопереробні потужності росіян. 

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