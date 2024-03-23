У ніч на суботу безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Вибухи пролунали на Куйбишевському НПЗ.

Інформацію про атаку ударних безпілотників підтвердив губернатор Самарської області Дмитро Азаров. За його словами, на НПЗ виникла пожежа. Загорілася колона первинної переробки нафти.

ЗМІ пишуть, що Куйбишевський нафтопереробний завод спеціалізується на випуску моторного пального, включно з бензинами і дизельним паливом, а також інших нафтопродуктів. Advertisement