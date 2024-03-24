Сили оборони вразили два великі десантні кораблі росіян «Ямал» та «Азов». 

Це підтвердили в Генеральному штабі. 

Також українські військові вдарили по центру зв'язку та об'єктах інфраструктури російського Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі. 

Цієї ночі окупаційна влада Криму скаржилася на «масовану» атаку на Севастополь.

Місцеві пабліки писали про прильоти у місці дислокації російських військових та удар по вузлу зв'язку Чорноморського флоту. 

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Водночас російські війська обстріляли Україну дронами та ракетами. 

Сили ППО збили 43 повітряні цілі. 

Армія РФ атакувала критичну та припортову інфраструктуру. 

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